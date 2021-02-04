الأسبوع المقبل.. البرلمان يستمع لوزيري الاتصالات والتخطيط
الخميس 04/فبراير/2021 - 11:05 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل، جلساته برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، حيث يستمع إلى بيان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات والمعلومات عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
كما يستمع المجلس يوم الاثنين، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بشأن الموقف التنفيذي للبرنامج.
ويناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عم مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
كما يناقش عددا من الاتفاقيات، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع بتاريخ 21 أكتوبر2020.
ويناقش البرلمان، الثلاثاء، كذلك تقريرا مشتركا من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 20 20، بشأن الموافقة على التعديل الرابع الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو2020.
كما يستمع المجلس يوم الاثنين، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بشأن الموقف التنفيذي للبرنامج.
ويناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عم مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
كما يناقش عددا من الاتفاقيات، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع بتاريخ 21 أكتوبر2020.
ويناقش البرلمان، الثلاثاء، كذلك تقريرا مشتركا من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 20 20، بشأن الموافقة على التعديل الرابع الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو2020.