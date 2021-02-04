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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأسبوع المقبل.. البرلمان يستمع لوزيري الاتصالات والتخطيط

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:05 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل، جلساته برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، حيث يستمع إلى بيان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات والمعلومات عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يستمع المجلس ‏يوم الاثنين، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ‏‏بشأن الموقف التنفيذي للبرنامج.

‏ويناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عم مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام ‏قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

كما يناقش عددا من الاتفاقيات، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب ‏ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ‏والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني، ‏للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع بتاريخ 21 أكتوبر2020.

‏ويناقش البرلمان، الثلاثاء، كذلك تقريرا مشتركا من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 ‏ لسنة 20 20، بشأن الموافقة على التعديل الرابع الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو‏2020.

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