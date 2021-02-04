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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبايشة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:02 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بمنطقة الحبايشة بمركز البداري بطاقة 33 ألف متر مكعبيوم، والتي تخدم مدينتي البداري وساحل سليم وبعض قرى المركزين، للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل بالمحطة تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات وتذليل العقبات أمام تنفيذها.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم. 

و تفقد محافظ أسيوط ومرافقيه أقسام المحطة من أحواض وبرك الأكسدة، وأحواض التهوية والمعالجة، واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن المحطة ومكونات المشروع.

واستكمل المحافظ جولته بالمحطة بتفقد أعمال التوسعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي لاستيعاب قرى مركزي البداري وساحل سليم، ضمن المشروع الشامل للصرف الصحي والذي يتم تنفيذه بأحدث التقنيات مشددًا على مراعاة الضوابط والاشتراطات الفنية في التنفيذ. 

ووجه "سعد" مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتشغيل المشروع بكامل طاقته وفقًا لكافة الاشتراطات الفنية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال، وتلافي الملاحظات وتذليل كافة العقبات وذلك وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.‪ ‬

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