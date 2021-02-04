أنشطة الطفل والنشء عن بُعد في إجازة نصف العام بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبتا الطفل والنشء بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية؛ برنامج أنشطة القراءة الإلكتروني متزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي، والبرنامج مستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021م.وحرصت مكتبتا الطفل والنشء على وضع برنامج أنشطة وورش عمل يتناول فعاليات عن بُعد متنوعة، لتناسب جميع الأعمار ولتشجيع الأطفال والنشء على القراءة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم؛ كي تساعدهم على التفاعل بشكل إيجابي في المجتمع. هذا وبالإضافة إلى تقديم برنامج محاضرات وورش عمل توعوية لأولياء الأمور فيما يخص الصحة النفسية للأطفال والنشء والتعليم عن بُعد، ومخاطر الألعاب الإلكترونية والعنف لدى المراهقين، ويقوم بتقديمه مجموعة من المتخصصين في هذا المجال.يأتي هذا البرنامج في سياق اهتمام مكتبة الإسكندرية بتقديم خدماتها عن بُعد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.