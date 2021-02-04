بعد العمل معه كمستشارة.. كيف تأثر دخل إيفانكا ترامب بسبب والدها؟

خسر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المزيد من ثروته خلال جلوسه على مقعد الرئاسة الأمريكية، حيث وصل إجمالي ثروته قبل مغادرة البيت الأبيض يناير 2021 إلى 2.5 مليار دولار، ليسجل انخفاضًا بالمقارنة بوقت ترشحه عام 2016 والذي كان يسجل حينها 4.5 مليار دولار، وفقًا لموقع Bloomberg.وبالتالي تأثر دخل إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، أيضا منذ توليهما منصب مستشارين البيت الأبيض، حيث تم الإعلان عن أن الدخل المُحقق لهم وصل إلى 120 مليون دولار في 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 20 % بالمقارنة بعام مضى قبل توليهم هذا المنصب.ووفقًا للموقع نجد أنه من الأسباب الرئيسية جائحة فيروس كورونا، والركود الاقتصادي اللاحق في إحداث الفوضى بالصناعات التي يمتلك فيها ترامب أكبر أصوله.وقال كريس أليري، مؤسس ومدير شركة "مولبيري آند أستور" وهي شركة علاقات عامة بنيويورك، لقد انتهي ترامب كعلامة تجارية للضيافة الفاخرة بنسبة 100%، كما أن الوباء السبب في هذا الأمر ولكن ترامب يعترف أن هذا الانخفاض هو سبب رئيسي فيه.يذكر أن القانون يلزم المسؤولين بالكشف عن قيمة أًصولهم ودخلهم غير الحكومي، وبشكل عام فإن البيانات تشير إلى خسارة إيفانكا وزوجها للكثير من الأموال خلال العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.