رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد العمل معه كمستشارة.. كيف تأثر دخل إيفانكا ترامب بسبب والدها؟

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:02 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
خسر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المزيد من ثروته خلال جلوسه على مقعد الرئاسة الأمريكية، حيث وصل إجمالي ثروته قبل مغادرة البيت الأبيض يناير 2021 إلى 2.5 مليار دولار، ليسجل انخفاضًا بالمقارنة بوقت ترشحه عام 2016 والذي كان يسجل حينها 4.5 مليار دولار، وفقًا لموقع Bloomberg.

وبالتالي تأثر دخل إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، أيضا منذ توليهما منصب مستشارين البيت الأبيض، حيث تم الإعلان عن أن الدخل المُحقق لهم وصل إلى 120 مليون دولار في 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 20 % بالمقارنة بعام مضى قبل توليهم هذا المنصب.

ووفقًا للموقع نجد أنه من الأسباب الرئيسية جائحة فيروس كورونا، والركود الاقتصادي اللاحق في إحداث الفوضى بالصناعات التي يمتلك فيها ترامب أكبر أصوله.

وقال كريس أليري، مؤسس ومدير شركة "مولبيري آند أستور" وهي شركة علاقات عامة بنيويورك، لقد انتهي ترامب كعلامة تجارية للضيافة الفاخرة بنسبة 100%، كما أن الوباء السبب في هذا الأمر ولكن ترامب يعترف أن هذا الانخفاض هو سبب رئيسي فيه.

يذكر أن القانون يلزم المسؤولين بالكشف عن قيمة أًصولهم ودخلهم غير الحكومي، وبشكل عام فإن البيانات تشير إلى خسارة إيفانكا وزوجها للكثير من الأموال خلال العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موضوعات متعلقة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-2-2021

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

تجديد حبس السويركي وثابت والأزهري 15 يومًا

الصور

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية