«الصحة» التايلاندية تؤكد وصول لقاحات كورونا الشهر الجاري

ذكر نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة العامة التايلاندي أنوتين شارنفيراكول إن الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد19- سوف تصل الشهر الجاري من الصين، إلا إذا حدثت مشاكل في التسليم.ونقل مكتب الأخبار الوطني التايلاندي عن أنوتين القول إنه جرى إبلاغ إدارة الغذاء والدواء لاتخاذ جميع الاجراءات لتسهيل تسجيل لقاح كوفيد19- من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للاستخدام الطارئ.وإذا لم تحدث أي مشاكل في تصدير اللقاح من الصين فمن المفترض أن تصل الدفعة الأولى إلى تايلاند في فبراير الجاري، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.