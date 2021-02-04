مديريات التعليم تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

تستعد مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، في أعقاب صدور قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، في يوم 14 فبراير الجاري، كيفية إجراؤها، بعد العودة من إجازة منتصف العام الدراسي يوم 20 فبراير الجاري.وتستعد المديريات، باستكمال كافة أعمال طباعة أوراق الأسئلة وتجهيز اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية.من جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه من المتوقع أن يعلن الدكتور طارق شوقي، مواعيد عقد الامتحانات بعد يوم 20 فبراير، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، أثناء عقد الامتحانات، والالتزام بالتبعاد بين الطلاب، وتخفيض أعداد الطلاب باللجان بحد أقصى 14 طالبا بكل لجنة، ووضع بوابات تعقيم للطلاب قبل دخول اللجان، وتعقيم اللجان قبل وبعد عقد الامتحانات، مع التشديد على ارتداء الكمامة للطلاب والمراقبين، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجنة، وتوفير سيارات إسعاف في محيط اللجان، وكذا توفير طبيب وزائرة صحية في كل لجنة، وذلك حفاظًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لم يحدد حتى الآن أي مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، انتظارا لاستعراض الموقف العام للحكومة واستعراض الموقف الوبائي في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا خلال فبراير الجاري، باعتبار أن هناك متغيرات يومية لمشكلة وبائية تخضع للتغيير في هذا الشأن.