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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

جامعة أسيوط تستقبل اللجنة المكلفة بالكشف على الطلاب

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:54 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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استقبلت جامعة أسيوط، لجنة طبية متكاملة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى نظمتها إدارة التجنيد والتعبئة بأسيوط بالتعاون مع الجامعة، جاء ذلك بحضور العقيد أحمد ممدوح عدلي رئيس اللجنة، والدكتور محمد حسين موسى مدير مركز رعاية الطلاب من ذوى الإعاقة، والأستاذ مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، إلى جانب عدد من الأطباء من منطقة التجنيد والتعبئة بأسيوط.

وأكد الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على حرص الجامعة، لتسخير كافة السبل والإجراءات التى من شأنها تيسير عملية الكشف على الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة لتحديد موقفهم من التجنيد وتسليمهم المعاملات التجنيدية، وهو ما تم من خلال تهيئة مكان ملائم للكشف والحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه فقد أوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن توقيع الكشف الطبي على الطلاب من ذوى القدرات الخاصة يعد تأكيدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة لهم وسعيها الدءوب إلى توفير حياة كريمة لهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم، لافتا أن ذلك يعكس حرص إدارة الجامعة  ومتواكبًا مع مبادرة الجامعة السابقة لإعلان جامعة أسيوط صديقة ذوى الإعاقة وحرصها على المساهمة فى مساعي الدولة فى تحقيق أهداف وخطط التنمية الشاملة والمستدامة والقائمة على توفير حياة كريمة لكافة الفئات وعلى رأسهم ذوى القدرات الخاصة وتوفير لهم حياة عادلة متكافئة مع أقرانهم.

كما أضاف محمد حسين موسى أن إجراءات الكشف تمت فى مقر اللجنة التجنيدية الطبية بصالات الامتحانات بالجامعة، لافتًا أن إجراءات الكشف تمت فى سهولة ويسر ووسط رعاية ودعم من إدارة الجامعة وإدارة التجنيد والتعبئة على أن يتم لاحقًا تسليم الطلاب من ذوى القدرات الخاصة والذين خضعوا للكشف الطبى لشهادات المعاملة التجنيدية.

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