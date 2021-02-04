استمرار حبس المتهمين بسرقة سيارة فى التجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حبس عاطلين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة سيارة بمنطقة التجمع.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "وائل. م"، "عصام. ع" عاطلين، أقرا بارتكابهما جريمة سرقة السيارة بغرض تفكيكها وبيعها بمنطقة الحرفيين بالسلام.بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من "محمد. م"، يفيد بسرقة سيارته من أمام مسكنه بمنطقة التجمع وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين الاثنين.وبسؤالهما اعترفا بارتكاب السرقة وأرشدا عن مكان السيارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.