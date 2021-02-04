دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

في واقعة مهدت لكارثة، احتجز زوج يعمل في صناعة الأثاث، زوجته وطفليه بمسكن الزوجية بمدينة فارسكور في دمياط تحت تهديد السلاح الناري مههدهم بالقتل وتفجير المنزل والمنطقة بعد فتح أنبوب الغاز، قبل أن يخرج من شرفة المنزل ويطلق الرصاص بشكل عشوائي.وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ استغاثة من أهالي المنطقة، وعلى الفور انتقل المقدم محمد المليجي، رئيس مباحث مركز فارسكور بقوة مرافقة تحت إشراف اللواء خالد إبراهيم، مساعد الوزير مدير أمن دمياط، واللواء حسام الباز، رئيس المباحث الجنائية، العميد أيمن إسماعيل، مأمور مركز شرطة فارسكور.وبعد انتقال القوة إلى موقع البلاغ، تبين أن سبب إتيان الزوج «م. ع. ن» بهذا الفعل أنه توجه لأحد مراكز التحاليل بمدينة المنصورة وأجرى تحليل طبي لمعرفة قدرته على الإنجاب من عدمه، وأظهرت النتيجة أنه عقيم وغير قادر على الإنجاب حسب ما ادعى، وعندما عاد إلى منزل الزوجية أجبر زوجته تحت تهديد السلاح الناري بتسجيل اعتراف أن الأولاد ليسوا أولاده وأنهم نتيجة علاقه غير شرعية من محارمها «على غير الحقيقة»، وشرع في التهديد بقتلها.وحاول المقدم محمد المليجي، رئيس المباحث، تهدئة الزوج وجرت مفاوضات مع الزوج لأكثر من 5 ساعات حتى امتثل الزوج، وطلب أن يدخل شخص واحد بدون سلاح، فكان «المليجي»، الذي دخل واستطاع أن يهدأ الزوج حتى ترك السلاح ثم انقض عليه وشل حركته وسيطر عليه ودخلت القوات، وتم القبض عليه واصطحابه إلى ديوان المركز وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.