رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:23 ص
غضب زوج
غضب زوج
حسام فهمي
طباعة
في واقعة مهدت لكارثة، احتجز زوج يعمل في صناعة الأثاث، زوجته وطفليه بمسكن الزوجية بمدينة فارسكور في دمياط تحت تهديد السلاح الناري مههدهم بالقتل وتفجير المنزل والمنطقة بعد فتح أنبوب الغاز، قبل أن يخرج من شرفة المنزل ويطلق الرصاص بشكل عشوائي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ استغاثة من أهالي المنطقة، وعلى الفور انتقل المقدم محمد المليجي، رئيس مباحث مركز فارسكور بقوة مرافقة تحت إشراف اللواء خالد إبراهيم، مساعد الوزير مدير أمن دمياط، واللواء حسام الباز، رئيس المباحث الجنائية، العميد أيمن إسماعيل، مأمور مركز شرطة فارسكور.

وبعد انتقال القوة إلى موقع البلاغ، تبين أن سبب إتيان الزوج «م. ع. ن» بهذا الفعل أنه توجه لأحد مراكز التحاليل بمدينة المنصورة وأجرى تحليل طبي لمعرفة قدرته على الإنجاب من عدمه، وأظهرت النتيجة أنه عقيم وغير قادر على الإنجاب حسب ما ادعى، وعندما عاد إلى منزل الزوجية أجبر زوجته تحت تهديد السلاح الناري بتسجيل اعتراف أن الأولاد ليسوا أولاده وأنهم نتيجة علاقه غير شرعية من محارمها «على غير الحقيقة»، وشرع في التهديد بقتلها.

وحاول المقدم محمد المليجي، رئيس المباحث، تهدئة الزوج وجرت مفاوضات مع الزوج لأكثر من 5 ساعات حتى امتثل الزوج، وطلب أن يدخل شخص واحد بدون سلاح، فكان «المليجي»، الذي دخل واستطاع أن يهدأ الزوج حتى ترك السلاح ثم انقض عليه وشل حركته وسيطر عليه ودخلت القوات، وتم القبض عليه واصطحابه إلى ديوان المركز وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

موضوعات متعلقة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

«الهجرة» تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

جامعة أسيوط تستقبل اللجنة المكلفة بالكشف على الطلاب

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية