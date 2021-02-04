تجديد حبس سيدتين لترويجهما المواد المخدرة في التجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس سيدتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بالتجمع.وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمتين «إ. ص»، و«د.ف»، عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة داخل سيارة ملك المتهمة الأولى بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.بداية الواقعة، عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من القبض على سيدتين، وبحوزتهما 30 قطعة حشيش، و152 قرص ترامادول مخدر، قبل ترويجها بمنطقة التجمع.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.