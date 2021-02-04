اندلاع حريق بأشجار نخيل فى الأقصر

سيطرت قوات الحماية المدنية في جنوب الأقصر على حريق هائل نشب في زراعات النخيل بقرية المساوية بمركز إسنا.تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بنشوب حريق في عدد من أشجار النخيل وخراطيم ماكينات الري بقطعة أرض.وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتبين أن الحريق تسبب في تفحم 6 أشجار نخيل مثمرة و2 ماكينة ري المياه للأراضي والزراعات ملك عدد من أهالي القرية دون أي مصابين أو خسائر في الأرواح.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.