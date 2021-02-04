رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشييع جثامين 3 أطفال بينهم شقيقين ضحايا تصادم ميكروباص و«توكتوك»

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:49 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
شيع اليوم المئات من أهالي قرية ميت الكرماء بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، جثامين 3 أطفال بينهم شقيقين لقو مصرعهم في حادث تصادم أمس بين سيارة ميكروباص و"توكتوك" على طرق "طلخا-ميت الكرماء".

وتعود الواقعه عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم أسفل كوبري جامعة المنصورة على طريق طلخا ميت الكرماء بين سيارة ميكروباص وتوكتوك.

وبانتقال مأمور مركز شرطة طلخا وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تبين مصرع 3 أطفال وهم "محمد السيد الشحات عابد"، 8 سنوات، وشقيقه أحمد السيد الشحات عابد، 6 سنوات، ومحمد الدسوقي العرفة عكاشة، 14 سنة، كما أصيب 3 آخرين وجميعهم من قرية ميت الكرما دائرة المركز.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن حوالي 5 أطفال بينهم شقيقين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة كانوا يستقلون توكتوك وأثناء سيرهم على طريق طلخا ميت الكرما اصطدم التوكتوك الذى يستقلونه بسيارة ميكروباص أسفل كوبري جامعة المنصورة، ما تسبب في انقلاب التوكتوك ومصرع 3 منهم وإصابة نحو 3 آخرين بينهم سائق التوكتوك.

تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وأمرت بتسليم الجثامين لذويهم وصرحت بالدفن.

موضوعات متعلقة

«الهجرة» تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

أسرار جديدة عن موديل الهضبة.. التقت بـ صلاح ورفضت التمثيل فى مصر

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

الصور

image description

جامعة أسيوط تستقبل اللجنة المكلفة بالكشف على الطلاب

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية