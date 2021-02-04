تشييع جثامين 3 أطفال بينهم شقيقين ضحايا تصادم ميكروباص و«توكتوك»

شيع اليوم المئات من أهالي قرية ميت الكرماء بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، جثامين 3 أطفال بينهم شقيقين لقو مصرعهم في حادث تصادم أمس بين سيارة ميكروباص و"توكتوك" على طرق "طلخا-ميت الكرماء".وتعود الواقعه عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم أسفل كوبري جامعة المنصورة على طريق طلخا ميت الكرماء بين سيارة ميكروباص وتوكتوك.وبانتقال مأمور مركز شرطة طلخا وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تبين مصرع 3 أطفال وهم "محمد السيد الشحات عابد"، 8 سنوات، وشقيقه أحمد السيد الشحات عابد، 6 سنوات، ومحمد الدسوقي العرفة عكاشة، 14 سنة، كما أصيب 3 آخرين وجميعهم من قرية ميت الكرما دائرة المركز.وبسؤال شهود العيان أكدوا أن حوالي 5 أطفال بينهم شقيقين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة كانوا يستقلون توكتوك وأثناء سيرهم على طريق طلخا ميت الكرما اصطدم التوكتوك الذى يستقلونه بسيارة ميكروباص أسفل كوبري جامعة المنصورة، ما تسبب في انقلاب التوكتوك ومصرع 3 منهم وإصابة نحو 3 آخرين بينهم سائق التوكتوك.تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وأمرت بتسليم الجثامين لذويهم وصرحت بالدفن.