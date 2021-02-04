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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة صاحب مكبس قش إلى المفتى لقتله عاملًا فى الزقازيق

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:02 ص
جريدة الدستور
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أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وسكرتارية وائل عيد، أوراق صاحب مكبس قش إلى مفتى الديار المصرية، لإدانته بقتل عامل خنقًا إثر خلافات بينهما، وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الثانى من دور شهر مارس للنطق بالحكم، كما حددت ذات الجلسة للحكم على المتهم الثانى في القضية.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من عام ٢٠١٩، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة أولاد صقر، باستقبال المستشفي المركزى لـ«ر. ع. أ» جثة هامدة.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من قيام «ر. ال. م»، 26 عاما، صاحب مكبس قش، و«ر. م. ال»، 23 عاما، عامل زراعى، والمقيمان بدائرة المركز، حيث قام المتهم الأول باستدراج المجنى عليه من منزله للجلوس معه بـ«الجرن» الخاص به، وما إن ظفرا به قيده المتهم الثانى، وقام المتهم الأول بخنقه قاصدين إزهاق روحه بسبب خلافات سابقة بينهما وبين المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

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