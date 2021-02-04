ضبط 24 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة في حملة بدمياط

شنت الوحدات المحلية في مدن وقري دمياط، حملات للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.أسفرت الحملات المُنفذة بنطاق مدينتي دمياط ورأس البر، عن تحرير ٢٤ محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، فضلًا عن تحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا.وتستمر الحملات على جميع المنشآت والمطاعم والمقاهي والكافيتريات؛ للتأكد من الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية وجميع التعليمات الصادرة فى هذا الشأن حفاظًا على سلامة المواطنين.