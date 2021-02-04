صندوق النقد يتوقع تعافيا اقتصاديا غير متكافئ في الشرق الأوسط

توقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام إنما بشكل "غير متكافئ" بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران العام الماضي من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3،8 في المئة في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3،1 في المئة هذا العام ونموا بنسبة 4،2 في المئة العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس، حسبما قال مسؤول في الصندوق.