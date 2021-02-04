كوريا الجنوبية تنفي الافراج عن طاقم السفينة المحتجزة في إيران

نفت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، التقارير الإعلانية بالأفراج عن طاقم السفينة كوريا الجنوبية المحتجزة لديها، مؤكدة إلي أن السفينة وطاقمها لايزال على متنها، وكانت طهران قد أكدت أنها سمحت للبحارة بمغادرة السفينة لأسباب "إنسانية، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.وكانت قوات الحرس الثوري قد اعترضت ناقلة النفط "هانكوك شيمي" واحتجزت طاقمها في الرابع من يناير بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، بعد أن اتهمتها طهران بالتسبب بتلوث بحري.وطالبت سول على الفور بالإفراج السريع عن السفينة، وطاقمها المكون من 20 شخصا يحملون الجنسيات الكورية الجنوبية، والإندونيسية، والفيتنامية، والبورمية.وجاء اعتراض السفينة بينما كانت طهران تضغط على سول للإفراج عن مليارات اليوروهات مجمدة بسبب العقوبات الأمريكية.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إنه سمح للطاقم له بمغادرة البلاد لأسباب "إنسانية"، لكن القرار لا يشمل السفينة أو قبطانها.