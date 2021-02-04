الزراعة: تقرير شهري حول ارتفاع نسبة المبيدات في الخضر والفاكهة

قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن قواعد تخفيض كميات المبيدات المسموح باستيرادها يكون في حالة ثبوت ارتفاع قيم متبقياتها في المحاصيل التي تؤكل طازجة (الخضر والفاكهة)، تبعًا للتقارير الشهرية التي ترد من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات.وأضاف في تصريحات له اليوم، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تشجع تسجيل المبيدات الحيوية (مركبات B.t. – والمستخلصات النباتية) من خلال تخفيض متطلبات التسجيل لهذه المبيدات) وتقوم بالتوسع في تسجيل المبيدات الحديثة التي تحتوي على مواد فعالة بتركيزات منخفضة ومعدلات استخدام منخفضة.وأوضح رئيس لجنة المبيدات، إنه يتم تخفيض كميات المبيدات ذات البطاقة الحمراء مقابل التوسع في المبيدات ذات البطاقة الخضراء وقيم فترة ما قبل الحصاد PHI منخفضة موضحا أنها ستضع خطة طويلة المدى لخفض استخدام مبيدات الآفات التقليدية بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع وضع أولوية لإلغاء مجموعة المبيدات الفوسفورية العضوية.