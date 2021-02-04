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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:45 ص
جريدة الدستور
أكرم عمران
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تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لدى مستهل آخر تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، بدعم من تباين أداء الأسهم الكبرى والثقيلة ونظيرتها الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11613 نقطة، في حين صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06%، ليصل إلى مستوى 2410 نقاط.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 14181 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4454 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 2428 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3457 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ جلاكسو سميثكلاين، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول، أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الدلتا للسكر، نايل سيتي للاستثمار، 280 ألف سهم، 86.3 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، بنك فيصل الإسلامي-مصر، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 40 ألف سهم، 6095 سهم، 315.3 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة وادي كوم إمبو لاستصلاح الأراضي 620 سهمًا، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك 51.7 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، 801 سهما، 14.9 ألف سهم، 10.6 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المهندس للتأمين، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 2651 سهمًا، 158.5 ألف سهم، 306.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة نايل سيتي للاستثمار 86.2 ألف سهم.

في سياق آخر، أعلنت شركات راية لخدمات مراكز الاتصالات، العبور للاستثمار العقاري، العربية لاستصلاح الأراضي، عدم وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة المصرية.

في سياق منفصل، أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن تعاقدها مع شركة حسن علام للإنشاءات بالتعاون مع شركة اتحاد المقاولين لإنشاء مشروع فندقى تحت اسم الفنادق الدولية– العنوان– the address- في قرية مراسى بالساحل الشمالى، وبلغت تكلفة التعاقد 1.207 مليار جنيه، كما تعاقدت الشركة مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لإنشاء مشروع فندقى تحت اسم الفنادق الدولية- فيدا-vida- في قرية مراسى بالساحل الشمالى، وبلغت تكلفة التعاقد 975 مليون جنيه.

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