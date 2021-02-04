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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Empire اليونانية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:36 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة اليونانية Empire chemical tanker holding inc  لدعم سبل التعاون المشترك، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

تنص مذكرة التفاهم على عقد شراكة استراتيجية بين الجانبين في مجال النقل البحري من خلال إنشاء شركة تابعة مشتركة تعمل على تيسير التجارة الدولية، وعمليات تصدير واستيراد البضائع من وإلى مصر من خلال امتلاك وتشغيل وإدارة مجموعة من السفن والناقلات.

وتتسع مجالات العمل وفقا لأهداف الشركة للعمل على تطوير الأسطول البحري المصري وتعزيز دوره في قطاع النقل البحري، علاوة على تعظيم الاستفادة مما تطرحه الشراكة من فرص واعدة في مجال تبادل الخبرات وتوفير فرص عمل، وغير ذلك من الفوائد المتبادلة للجانبين.

في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن ثقته في أن يثمر التعاون المشترك مع الشركة اليونانية عن فتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال النقل البحري بما يحقق الاستفادة المثلى مما يمتلكه الجانب المصري واليوناني من خبرات وقدرات في هذا المجال وبما يدعم التوجه العام للدولة المصرية بعقد شراكات مع شركاء النجاح والدول الصديقة ممن تربطنا بهم علاقات تاريخية ممتدة.

وأكد رئيس الهيئة على استعداده الدائم لتقديم كافة سبل الدعم وتيسير الإجراءات وتذليل العقبات التي من شأنها تحويل مذكرة التفاهم إلى واقع ملموس، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام فريق عمل مشترك من الجانبين بالتعاون خلال الفترة المقبلة لإعداد دراسات الجدوى والانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للمشروع.

ومن جانبه، تقدم Leonidas s.polemis المدير التنفيذي للشركة اليونانية بالشكر للفريق أسامة ربيع على ما لمسه من تعاون بناء وجاد من جانب هيئة قناة السويس، متمنيًا النجاح لهذه الشراكة التي من شأنها توطيد العلاقات اليونانية المصرية، ودعم التقارب الحضاري والتوافق الدبلوماسي بين البلدين.

وقع مذكرة التفاهم ممثلًا عن هيئة قناة السويس، المهندس جمال أبو الخير مدير إدارة التخطيط والبحوث، وعن الشركة اليونانية، Leonidas s.polemis المدير التنفيذي للشركة.

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