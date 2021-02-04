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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إنشاء 6 مراكز تميز طبي بمستشفيات طنطا الجامعية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:34 ص
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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كشف الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على إنشاء 6 مراكز تميز طبي بمستشفيات طنطا الجامعية، تضم: مركز طب وجراحة العيون، مركز جراحات المسالك البولية وأمراض الكلى، مركز السكتة الدماغية، مركز علاج الأورام، مركز الأمراض الباطنية، ومركز الأمراض الصدرية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا في بيان، اليوم الخميس، أن إنشاء هذه المراكز يأتي في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير القطاع الطبي بهدف تقديم خدمات صحية متميزة للعاملين والمجتمع، وزيادة الموارد الذاتية للجامعة، ودعم وتطوير البحث العلمى فى المجالات الطبية والإدارية.

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