«الجارديان»: احتجاجات طلاب تركيا الأخيرة شرارة ثورة شبابية ضد أردوغان

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الخميس، إن الاحتجاجات الطلابية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضد تعيينه رئيسا لجامعة بوغازيتشي، تعتبر شرارة الثورة الشبابية في تركيا ضد أردوغان.وأضافت الجارديان: "لقد أصبحت الاحتجاجات المتصاعدة بشأن تعيين رئيس الجامعة المعتمد من الدولة في إحدى جامعات اسطنبول المرموقة حافزًا غير متوقع للشباب التركي المحبط والعاطلين عن العمل للتنفيس عن إحباطهم من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان".واندلعت مظاهرات من قبل كل من الاكاديميين والطلاب الشهر الماضي احتجاجا على تنصيب ميليح بولو، الشخصية الموالية لأردوغان رئيسا لجامعة بوغازيتشي التي تعتبر أكثر مؤسسات التعليم العالي شهرة في تركيا، فيما اعتبر رافضو القرار وأعضاء الجامعة أن تعيين بولو محاولة حكومية للتسلل إلى واحدة من آخر المؤسسات ذات الميول اليسارية في البلاد.فيما تم اعتقال ما لا يقل عن 250 شخصًا في اسطنبول و69 آخرين في أنقرة هذا الأسبوع، الغالبية العظمى منهم من الطلاب، في اشتباكات بين المحتجين والشرطة في أكبر مظاهر الاضطرابات المدنية في تركيا منذ حركة حديقة جيزي عام 2013.وقال بهرم إيفليس، طالب في السنة الرابعة في العلوم السياسية: "نحن غاضبون جدًا في الوقت الحالي، ولا يقتصر الأمر على طلاب بوجازيتشي فحسب، بل الطلاب والشباب في جميع أنحاء تركيا، لقد هاجمتنا الدولة واستخدمت الشرطة التركية العنف معنا، فهم لايريدون أن نعبر عن رأينا في جامعتنا، ويتبعون معنا العنف رغم وجود أزمة اقتصادية في تركيا ورغم أنهم يعلمون جيدا أنهم سيخسرون أصواتهم ولكنهم يحاولون بث الفرقة بين الناس".وتابعت الجارديان: "يقول النقاد إن احتكار أردوغان للسلطة وتقويض المعايير الديمقراطية قد تكثفا منذ الانقلاب الفاشل عام 2016، وبعد ذلك احتفظت الرئاسة التركية بالحق في انتقاء عمداء الجامعات مباشرة، على مدى السنوات الخمس الماضية، تم إغلاق أكثر من اثنتي عشرة جامعة في جميع أنحاء البلاد".وقالت، أن "الجيل Z" في تركيا أو الجيل الجديد لم يعرف أي شيء آخر في تركيا غير حكم حزب العدالة والتنمية، لا سيما وقد تميزت تركيا في السنوات الأخيرة التي عاصرها الجيل الحديث بعدم الاستقرار السياسي والاضطراب الاقتصادي، فيما وصفت الجارديان الجيل الجديد بأنه اختبار جديد لقبضة أردوغان على السلطة.وأضافت: "على الرغم من محاولات أردوغان تنشئة ما يسميه الجيل المتدين، يبدو أن الشباب العاطلين عن العمل يرفضون رؤيته لمستقبل تركيا، فيما يشكل الأشخاص المولودون بين منتصف التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 39% من سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة، وسيكون هناك حوالي 5 ملايين ناخب جديد في الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2023 - وهو تحول ديموغرافي يمكن أن يكون له تداعيات سياسية ضخمة مع استمرار هوامش تصويت حزب العدالة والتنمية في التراجع".