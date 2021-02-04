أستراليا تهدف لتطعيم جميع السكان ضد كورونا بحلول أكتوبر

قالت السلطات الصحية في استراليا اليوم الخميس إنها تسعى لتطعيم كافة أفراد الشعب ضد فيروس كورونا بحلول شهرأكتوبر المقبل، حيث أعلنت أنها سوف تحصل على 150 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون إن استراليا اتفقت على الحصول على 10 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزربيونيك، التي صرحت السلطات باستخدامه في البلاد في أواخر يناير الماضي، لتبلغ إجمالي جرعات اللقاح التي ستتلقاها استراليا 150 مليون جرعة.وقال وزير الصحة جريج هنت في مؤتمر صحفي إن عدد اللقاحات يشمل 20 مليون جرعة من لقاح فايزر، و8ر53 مليون جرعة من لقاح أكسفورد استرازينيكا و51 مليون جرعة من لقاح نوفافاكس و25.5 مليون ضمن مبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.وقال بريندان مورفي، رئيس المجموعة الاستشارية الفنية لقطاع العلمي بشأن اللقاحات" سوف نبدأ بلقاح فايزر في نهاية هذا الشهر، بعد ذلك لقاح استرازينيكا في مارس المقبل، وبعد ذلك سوف نعمل على تعزيز عملية التطعيم لتشمل جميع المواطنين بحلول أكتوبر المقبل".