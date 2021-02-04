بسبب الكمامة.. 5 خطوات لاختيار الرموش الصناعية المناسبة

يلجأ العديد من الأشخاص إلى الاهتمام بمنطقة العيون بالكامل والمكياج الخاص بها دون عن باقي أجزاء الوجه نظرًا لارتداء الكمامة، والتركيز على هذه المنطقة بالتحديد، لذا نرصد خلال السطور التالية كيفية اختيار رموش صناعية بنجاح.- لصاحبات العيون الضيقة عليكن اختيار الرموش الطويلة من الجانب الخارجي، ويناسبك أيضًا المتوسطة الاتساع أو الدائرية.- أما العيون الواسعة فعليها اختيار رموش على شكل نصف دائرة وتكون طويلة من المنتصف وقصيرة من الجانبين.- العيون المبطنة تصلح الرموش الطويلة من الجانب الخارجي ايضًا هذه العيون.- إذا كانت العيون لوزية من الأفضل أن تكون الرموش متساوية في الطول مع تدرج أطول بشكل نسبي من الجانب.- لابد من تنسيق شكل الرموش مع اختيار لون الكحل، حيث أن اللون سواء غامق أو فاتح يؤثر في اتساع العين وبالتالي يؤثر في اختيارتنا لنوع الرموش.