رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان يستعرض فرص وتحديات تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري الدولية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:24 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
يطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، من ديوان عام الوزارة وكورين فارجا مدير مكتب المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، وإيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللقاء الثلاثي الثاني لمناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية، للعمل البحري (2006) في مصر، تحت عنوان "استعراض الفرص والتحديات المتعلقة بتصديق مصر على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمل البحري.

يعقد اللقاء تحت رعاية الوزارة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور اللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، نائبا عن وزير النقل ولفيف من ممثلين عن النقابة المهنية للضباط البحريين، وممثلي ملاك السفن، فضلا عن الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين وأطراف علاقات العمل البحرية عبر تقنية الفيديو من أحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

وقال وزير القوى العاملة إن من المقرر أن يتناول اللقاء، استعراض ومناقشة أهم التطورات المتعلقة باتفاقية العمل البحري، والإجراءات المتعلقة بحماية السفن والبحارة من وباء (كوفيد-١٩)، فضلا عن تحديد الفرص والتحديات التي يتيحها التصديق على الاتفاقية، من جانب الجهات المعنية بالقطاع البحري والرؤى المستقبلية بشأن تطور القطاع في ضوء التصديق على اتفاقية العمل البحري 2006.

وأوضح سعفان أن هذا هو اللقاء الثاني، الذي تعقده وزارة القوى العاملة مع منظمة العمل الدولية في هذا الشأن، عقب اللقاء الأول في أغسطس عام 2019. والذي تم فيه تحديد عدد من الفرص التي ستستفيد منها مصر بعد تصديقها على الاتفاقية منها: عدم تعرض السفن التجارية المصرية للتوقيف أو للتأخير في بعض الموانئ للبلدان التي صدقت على الاتفاقية.

ومن جانبه، أوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية أن اللقاء سيستعرض تثمين الجهود الوطنية في تطوير منظومة النقل البحري وجهود منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين في تعزيز شراكة من شأنها دعم الامتثال لمعايير العمل الدولية؛ وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والتقني بما يتماشى مع الرؤية المصرية الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص الاستثمار والنمو الشامل.

وأضاف أوشلان أنه سيتم عرض نتائج دراسة تحليل الفجوات المعنية بالتشريعات المصرية الخاصة بالعمالة البحرية بالمقارنة مع اتفاقية العمل البحري، من قبل الربان، عماد خفاجى مدير مجمع المنظمة البحرية الدولية IMO- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي أثمرت عن عدد من النتائج أبرزها؛ اتساق التشريع الوطني مع غالبية أحكام الاتفاقية نتيجة المرونة التشريعية التي يتبناها القانون الوطني، وحرص القوانين الوطنية على إقرار الحقوق والمبادئ الأساسية للبحارة، انتهاء بالتوصية على أهمية التصديق على الاتفاقية بهدف النهوض بقطاع النقل البحري وتوفير حماية للبحارة.

موضوعات متعلقة

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

الصور

image description

جامعة أسيوط تستقبل اللجنة المكلفة بالكشف على الطلاب

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية