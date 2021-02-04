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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«MBC مصر» تبدأ عرض مسلسل «ليه لأ».. الأحد

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:49 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تبدأ قناة "MBC مصر"، من الأحد المقبل، عرض الدراما الاجتماعية الشيقة "ليه لأ" يوميًا في تمام التاسعة مساءً.

يأتي مُسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف، ومع النجمة الشابة أمينة خليل كتجربة جديدة وشكل مُختلف لعرض المُسلسلات في إطار الـ15 حلقة فقط، وهو ما يُتيح للمُشاهد المصري والعربي الحصول على تجربة درامية مُختلفة ومميزة، لتُناسب قطاعات متنوعة من المُشاهدين والمُتابعين.

تدور أحداث مسلسل "ليه لأ" حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعيًا لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة "عالية" الشابة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيدًا عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم، خصوصًا البنات بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها.

مُسلسل "ليه لأ"، يعرض في 15 حلقة، ويضم إلى جانب أمينة خليل كلا من هالة صدقي، شيرين رضا، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، ميريت عمر الحريري، عمر الشناوي، أحمد حسنين صدقي صخر وآخرين، وهو من تأليف ورشة كتاب تتألف من صاحبة الفكرة دينا نجم بمشاركة محمد مجدي وإشراف مريم نعوم وبإدارة المخرجة مريم أبوعوف، وقدمت شارة المُسلسل النجمة آمال ماهر بأغنية بعنوان "اللي قادرة"، من تأليف نادر عبدالله، وتلحين وتوزيع خالد عز.

يُعرض مسلسل "ليه لأ" على "MBC مصر" يوميًا من الأحد للخميس الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأحد 7 فبراير 2021 الساعة 9:00 مساءً.

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