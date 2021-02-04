بعد اغتيال لقمان سليم.. نجل حسن نصر الله يطلق وسم «بلا أسف»

بعد مرور دقائق عدة على إعلان خبر العثور على جثة الناشط لقمان سليم، بعد إصابته بطلقتين ناريتين بالرأس، غرد نجل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، جواد نصرالله في حسابه الخاص عبر موقع تويتر، وقال خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب، مطلقا وسم "#بلا_أسف".يأتي هذا فيما أكد مصدر أمني لبناني، صباح اليوم الخميس، أنه تم العثور على جثة الناشط لقمان سليم مقتولا في جنوب لبنان، وقالت قناة الـ"LBCI"، إنه تم العثور على الناشط ​لقمان سليم​ مقتولا بالرصاص داخل سيارته في منطقة ​النبطية​.جدير بالذكر أن المعارض الشيعي لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، وكان دائما يردد بأن الحزب يضع مصلحة إيران على مصلحة لبنان.وكان "لقمان" قد تعرض سابقا لحملات تخوينية عدة من قبل موالي وأنصار حزب الله وحركة أمل، حتى أنهم دخلوا العام الماضي حديقة منزله، تاركين له رسالة تهديد، وملوحين برصاص وكاتم صوت، ما دفع الباحث إلى إصدار بيان حمل فيه مسؤولية تعرضه لأي اعتداء إلى أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.