إيران تعلن استيراد لقاح استرازينيكا المطور في بريطانيا

عقب تضارب الاقاويل، في إيران حول شراء اللقاحات الأجنبية وحظر المرشد الإيراني علي خامنئي شراء اللقاحات الأجنبية وموافقة اللجنة البرلمانية على الحظر.أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أنه من المتوقع أن تتلقى إيران 4.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا - الذي تم تطويره في بريطانيا-، وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي "أعلنت شركة أسترازينيكا أنها ستبدأ في تسليم 4.2 مليون جرعة من اللقاح إلى إيران في فبراير ضمن برنامج كوفاكس"، دون الإشارة إلى علاقة الشركة الأنجلو-سويدية مع بريطانيا.يأتي هذا على الرغم من أن "خامنئي" منع الشهر الماضي، وزارة الصحة من استيراد لقاحات أمريكية وبريطانية، زاعمًا في حينه أنه لا يمكن الاعتماد عليها وأنها قد تستخدم لنشر العدوى في دول أخرى.كما دعا المسؤولين إلى حظر دخول تلك اللقاحات إلى البلاد، فيما اعتبر مسؤولون آخرون أنه على اللقاحات أن تتخطى مدة 10 سنوات من أجل معرفة نتائجها.