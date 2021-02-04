اليوم.. الحكم على متهم فى «غرفة عمليات رابعة»
الخميس 04/فبراير/2021 - 10:23 ص
عادل عبد العالطباعة
تصدر محكمه الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية «غرفة عمليات رابعة».
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها، إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها، إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.