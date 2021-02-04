اليوم.. الحكم على متهم فى «غرفة عمليات رابعة»

تصدر محكمه الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية «غرفة عمليات رابعة».ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها، إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.