أوكرانيا تسجل 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، تسجيل بلاده 5 آلاف و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و232 ألفًا و246 حالة.وكتب ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس "سجلت أوكرانيا 5 آلاف و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 258 طفلًا، و220 عاملًا طبيًا".وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 1893 شخصًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 140 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما تماثل للشفاء 9 آلاف و933 شخصًا.