لا عروض للسيرك القومى فى سفاجا بغير ترخيص

كلفت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، قسم التراخيص في الإدارة الهندسية بمتابعة إقامة أي عروض فنية وعدم السماح بإقامتها بدون تراخيص وزارة الثقافة.أوضحت المغربي أنه بناء على الكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية بعدم السماح بإقامة أي عروض للفنون الشعبية والاستعراضية "السيرك القومي" خاصة في الطلبات التي ترد من البيت الفني إلا باستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط لبعض الشركات، وذلك من الإدارة العامة للتراخيص الفنية برئاسة قطاع شئون الإنتاج الفني.وأكدت رئيس المدينة التنسيق مع قصر ثقافة سفاجا لمنع إصدار تراخيص لهذه الشركات لإقامة عروض في نطاق المدينة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الثقافة.وأشارت المغربي إلى أن الكتاب الدوري أرجع ذلك إلى أن الإدارة العامة للتراخيص بقطاع شئون الإنتاج الثقافي أكدت وجود عدد من الشركات لم تتقدم للإدارة العامة للتراخيص الفنية بطلب تجديد التراخيص الخاصة بها منذ عام 2018 على الرغم من قيام هذه الشركات بتقديم العروض الخاصة بها من عروض منوعات موسيقية وغنائية وألعاب سيرك وفنون استعراضية ومصنفات سمعية وبصرية، وهو ما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تجديد هذه التراخيص.