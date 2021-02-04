رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأي: أعضاء حزب أردوغان يعارضون قراره بشأن جامعة البسفور

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:52 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
طباعة
كشفت نتائج استطلاع رأي عدم تأييد المنتمين لتحالف الجمهور الحاكم الذي يضم، حزبي "العدالة والتنمية والحركة القومية" لقرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين مليح بولو رئيسا لجامعة البسفور، بحسب جريدة زمان التركية.

وأوضح استطلاع رأي لمؤسسة متروبول للأبحاث، أن أعضاء العدالة والتنمية لا يؤيدون قرار أردوغان بخصوص جامعة البوسفور، وأن 50.6% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية يجدون أن قرار أردوغان بتعيين بولو في رئاسة الجامعة خاطئ، في حين قال 62.8% من المنتمين لحزب الحركة القومية إن قرار التعيين أيضا غير صحيح.

وبالنسبة لأعضاء حزب الشعب الجمهوري، فأكد 90.2% منهم أن قرار أردوغان بخصوص بولو خاطئ، ووصلت هذه النسبة إلى 85.1% عند مؤيدي حزب الخير، و93% عند ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي.

يذكر أنه على مدار شهر، يواصل طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة البوسفور الاحتجاج على تعيين رئيس جديد لها دون انتخابات، وقابل أردوغان الاحتجاجات بحملة قمع كبيرة، حيث تم اعتقال 159 طالبا من جامعة البوسفور، وتعرض هؤلاء الطلاب للعنف في واحدة من أبرز الجامعات في تركيا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد وصفت ما يحدث داخل البوسفور بـ"حرب" يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.

موضوعات متعلقة

«الهجرة» تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

الصور

image description

جامعة أسيوط تستقبل اللجنة المكلفة بالكشف على الطلاب

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية