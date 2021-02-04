استطلاع رأي: أعضاء حزب أردوغان يعارضون قراره بشأن جامعة البسفور

كشفت نتائج استطلاع رأي عدم تأييد المنتمين لتحالف الجمهور الحاكم الذي يضم، حزبي "العدالة والتنمية والحركة القومية" لقرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين مليح بولو رئيسا لجامعة البسفور، بحسب جريدة زمان التركية.وأوضح استطلاع رأي لمؤسسة متروبول للأبحاث، أن أعضاء العدالة والتنمية لا يؤيدون قرار أردوغان بخصوص جامعة البوسفور، وأن 50.6% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية يجدون أن قرار أردوغان بتعيين بولو في رئاسة الجامعة خاطئ، في حين قال 62.8% من المنتمين لحزب الحركة القومية إن قرار التعيين أيضا غير صحيح.وبالنسبة لأعضاء حزب الشعب الجمهوري، فأكد 90.2% منهم أن قرار أردوغان بخصوص بولو خاطئ، ووصلت هذه النسبة إلى 85.1% عند مؤيدي حزب الخير، و93% عند ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي.يذكر أنه على مدار شهر، يواصل طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة البوسفور الاحتجاج على تعيين رئيس جديد لها دون انتخابات، وقابل أردوغان الاحتجاجات بحملة قمع كبيرة، حيث تم اعتقال 159 طالبا من جامعة البوسفور، وتعرض هؤلاء الطلاب للعنف في واحدة من أبرز الجامعات في تركيا.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد وصفت ما يحدث داخل البوسفور بـ"حرب" يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.