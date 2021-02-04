كريستوف مبوسو رئيسًا جديدًا للجمعية الوطنية فى الكونغو

انتخب "كريستوف مبوسو" (79 عاما) رئيسًا جديدًا للجمعية الوطنية (البرلمان) في الكونغو الديمقراطية وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على إقالة رئيسته السابقة "جانين مابوندا".وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس أنه من بين 466 عضوا، تم انتخاب "مبوسو" رئيسا للجمعية الوطنية الكونغولية حيث حصل على أغلبية الأصوات بواقع 389 صوتا.وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) في الكونغو الديمقراطية، صوتت في 11 ديسمبر عام 2020 لصالح عزل رئيسة البرلمان "جانين مابوندا"، حيث اتهمت "مابوندا" الحليف القديم للرئيس الكونغولي السابق كابيلا بالإدارة المالية المبهمة وانتهاك الدستور وقواعد الجمعية.يذكر أن "مابوندا" نفت هذه الاتهامات الواردة في العريضة، وقدمت اعتذارا عن سوء فهم الإجراءات البرلمانية.يشار إلى أن عزل رئيسة البرلمان يمثل تحولًا في ميزان القوى في جمهورية الكونغو لصالح الرئيس "تشيسكيدي" الذي يسعى إلى إنهاء عامين من تقاسم السلطة مع الرئيس السابق "كابيلا" وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر.