محافظ أسوان يتابع العمل لاستكمال توصيل الغاز الطبيعى بالمراكز

تشهد مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطن الأسوانى.وفي هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه يجرى العمل حاليًا على قدم وساق لاستكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى داخل المدن والمراكز، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ 64 ألفا و867 عميلا داخل مركز ومدينة أسوان.من جانبه أوضح المهندس خالد رسلان، مدير منطقة جنوب الصعيد بشركة غاز مصر، أنه في ظل التسهيلات المقدمة بنظامي التقسيط أو الدفع كاش تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التركيبات لـ4 آلاف عميل بعد سداد جزء من المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة لسكان مدينة أسوان الجديدة، كما تم فتح باب التعاقد لتنفيذ أعمال الشبكات الأرضية المغذية لمنطقة الإسكان المتميز بحى العقاد، وجارٍ في الوقت نفسه التنسيق لبدء تنفيذ أعمال الخط المغذى لمناطق صحارى وادي كركر مع هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات المعنية للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لهذه المناطق.وأشار إلى أنه بالنسبة لمدينة إدفو فقد تم توفير خدمة الغاز لـ 600 عميل بالمدينة السكنية لمصنع سكر إدفو، بينما جارٍ التنسيق بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وإدارة مصنع سكر إدفو لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدينة، أما بالنسبة لمدينة كوم أمبو فقد تم إدراجها ضمن خطة العام المالى 2020-2021، بينما تم إدراج مدينة دراو ضمن خطة العام المالى 2021-2022، وسيتوالى تدريجيًا إدراج كافة المناطق والأحياء السكنية المتبقية بكافة أنحاء المحافظة.وأضاف خالد رسلان أنه بالنسبة لمدينة أسوان الجديدة فإنها ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد تدخلها خدمة الغاز الطبيعي، حيث جارٍ توصيل الخط الرئيسى بطول 14 كم، ومن المخطط أن يتم الإعلان للمواطنين للتعاقد، مؤكدًا أن ذلك سيسهم فى فتح آفاق التنمية والاستثمار بعد توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية وأيضًا المنطقة الحرة المخطط إنشاؤهما بأسوان الجديدة.