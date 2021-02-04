«تضامن الإسكندرية» تنفي نقص الأطعمة في دار «الهنا للمسنات»

نفت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود عجز في الأطعمة والمأكولات بدار "الهنا" للمسنات غير القادرات بمنطقة زيزينيا.وقامت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بزيارة مفاجئة لدار الهنا صباح اليوم، وتفقدت الدار ومخازن الأطعمة والثلاجات، وتبين وجود كميات كبيرة من الأطعمة داخل الثلاجات بمختلف أنواعها.وأهابت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة، وتقصي الحقيقة من الجهة المعنية قبل نشر أي أخبار من شأنها إثارة البلبلة، في حين أن نزلاء الدار يتلقون كافة أنواع الرعاية والدار متوفر بها كافة الخدمات والمرافق.وكان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك منشورًا عن حاجة دار الهنا للمسنات بالإسكندرية، لتبرعات عينية من أنواع طعام مختلفة، بسبب عجز في موارد الدار الذي يقطن به ما يقرب من 28 مسنة.وأضاف المنشور أن المسنات يحتاجون لطعام الفطار والغداء، مثل اللحوم والجبن والبيض، بالتنويه على أن الدار لا تقبل التبرعات المالية وتقبل التبرعات العينية من الأغذية والأطعمة.