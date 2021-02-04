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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:46 ص
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أيامٌ معدودة تفصل الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل أول انطلاقة عربية إلى أبعد نقطة كونية في كوكب المريخ عبر "مسبار الأمل"، الذي من المقرر أن يصل إلى الكوكب الأحمر في التاسع من فبراير الجاري.

وفي وقت سابق، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات قادت العرب نحو أبعد نقطة كونية وصلها أي عربي عبر التاريخ.

وأكد، في رسالته بمناسبة قرب وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ: "رسالتنا رسالة أمل وثقة للشباب العربي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن "مهمة استكشاف المريخ ترجمة لإرادة التقدم التي تميز بلادنا، وهي تجسيد لريادتنا عربيًا وإسلاميًا، ومن خلال هذه الرحلة نستكشف آفاقًا جديدة نحو الأفضل".

ومع بداية العد التنازلي لإتمام أول مهمة عربية في مدار المريخ، تستعرض "الدستور" في الإنفوجراف التالي، أبرز المعلومات عن رحلة "مسبار الأمل" وأهدافها العلمية.

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