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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تتخذ المزيد من الإجراءات للتصدي للموجة الثانية من كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:41 ص
السعودية
السعودية
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صرحت وزارة الداخلية السعودية، أنه تزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في بعض مناطق المملكة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مناسبة، تقرر إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

وأعلنت الداخلية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أن ذلك جاء إلحاقا بالبيان الصادر 20 يونيو 2020، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية للفيروس؛ ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية تؤدي لزيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة.

وقررت أنه لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وإيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، لمدة 10 ايام قابلة للتمديد.

وأوضحت أنه تم تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عنها، وتكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات، وتوزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين، وتجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي، وتفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر في المقبرة.

وأكدت أنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء هذا اليوم الخميس، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.

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