رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تداول 26 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:38 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
ذكرالمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و159 شاحنة، فيما بلغت الحاويات الواردة 58 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1597 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2640 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 53 ألفا و287 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46 ألفا و844 طنا.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و369 طنا لتشمل 1990 طن رمل، و6 آلاف و329 طن فوسفات، و5 آلاف و250 طن يوريا، و800 طن زيت طعام، وبلغت واردات البضائع العامة 44 ألفا و608 أطنان وتضمنت 7 آلاف طن ذرة،و11 ألفا و350 طن خردة،و1020 طن خشب زان،و1302 طن ابلاكاش، و540 طن كلوريد ايثيلين،و1784 طن صودا، و4 آلاف طن قمح،و17 ألفا و612 طن فول.

وأشار البيان، إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 393 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والسعودية، ولبنان، والمغرب، والجزائر، وأسبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وبلجيكا، ومالطا، وروسيا، وأمريكا، وهولندا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

الصور

image description

جامعة أسيوط تستقبل اللجنة المكلفة بالكشف على الطلاب

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية