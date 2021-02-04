تداول 26 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكرالمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و159 شاحنة، فيما بلغت الحاويات الواردة 58 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1597 حاوية مكافئة.وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2640 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 53 ألفا و287 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46 ألفا و844 طنا.وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و369 طنا لتشمل 1990 طن رمل، و6 آلاف و329 طن فوسفات، و5 آلاف و250 طن يوريا، و800 طن زيت طعام، وبلغت واردات البضائع العامة 44 ألفا و608 أطنان وتضمنت 7 آلاف طن ذرة،و11 ألفا و350 طن خردة،و1020 طن خشب زان،و1302 طن ابلاكاش، و540 طن كلوريد ايثيلين،و1784 طن صودا، و4 آلاف طن قمح،و17 ألفا و612 طن فول.وأشار البيان، إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 393 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والسعودية، ولبنان، والمغرب، والجزائر، وأسبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وبلجيكا، ومالطا، وروسيا، وأمريكا، وهولندا.