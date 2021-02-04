رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة دولية ترحب بإجراءات بايدن في ملف المهاجرين

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:36 ص
بايدن
بايدن
ا ش ا
طباعة
رحبت المنظمة الدولية للهجرة بخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ملف المهاجرين ووصفتها بـ "المعززة للهجرة النظامية الآمنة" في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية ـ الفضائية اليوم الخميس، عن المنظمة قولها:"إن سياسة الرئيس بايدن ستوفر إطارًا لتوسيع آليات إعادة توطين اللاجئين واللجوء والحماية في أمريكا.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في واشنطن لوكا دال أوجليو في هذا الصدد: "أولئك الذين يعيشون في ظروف نزوح مطول وغيرها من الأوضاع الضعيفة، في حاجة ماسة إلى الحماية ويجب عدم نسيانهم"، ويسعد المنظمة الدولية للهجرة أن ترى أن الحلول الإنسانية والكريمة للأشخاص المتنقلين هي أولوية رئيسية لإدارة بايدن."

كما رحبت المنظمة بالمراجعة التي تقررت بشأن إعادة إنشاء وتحسين برنامج الإفراج المشروط عن القصر في أمريكا، وقالت ميشيل كلاين-سولومون، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لأمريكا الوسطى والشمالية ومنطقة البحر الكاريبي: "يجب أن تكون الهجرة خيارا وليس عملًا يائسًا للهروب من المواقف غير المستقرة كما رأينا في المنطقة".

وأضافت أن المنظمة الدولية للهجرة تتطلع إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن لحماية ومساعدة وتحديد الحلول للسكان المتنقلين، وتقليل الضغوط على الهجرة غير الطوعية وغير النظامية، وتعزيز الفرص والآثار الإيجابية للهجرة النظامية للأفراد وأسرهم وكذلك من أجل المجتمعات والمجتمعات التي ينتمون إليها.

وأدت جائحة فيروس كورونا إلى تقليص تنقل البشر بشكل كبير مع عواقب وخيمة على الأشخاص الفارين من العنف والكوارث وانعدام الأمن، والباحثين عن مستقبل أفضل في مكان آخر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

الصور

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية

ثقافة القليوبية تناقش «الرمز والصورة عند أعلام الصوفية»

مصطفى رحمة يوضح أهمية صالون الشباب.. ودور الفن في مقاومة الإرهاب (حوار)

«القضية الكردية».. كتاب جديد يناقش «مخططات تشرشل» لتمزيق الشرق الأوسط