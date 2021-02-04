مقتولا بالرصاص.. العثور على جثة الناشط اللبناني لقمان سليم

أكد مصدر أمني لبناني، صباح اليوم الخميس، أنه تم العثور على جثة الناشط لقمان سليم مقتولا في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".كما قالت قناة الـ"LBCI"، بالتزامن، إنه تم العثور على الناشط ​لقمان سليم​ مقتولا بالرصاص داخل سيارته في منطقة ​النبطية​.وكانت معلومات صحفية لبنانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأنه فُقد الإتصال بالناشط لقمان سليم في بلدة صريفا منذ مساء أمس.ولفتت إلى أنه تم العثور على هاتفه مرميا في أحد الحقول.