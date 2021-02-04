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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تمهيدا لعودة الطيران.. وفد الخبراء الروس يغادر الغردقة إلى القاهرة

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:34 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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غادر مساء أمس الأربعاء، وفد الخبراء الروس مدينة الغردقة إلى القاهرة، بعد انتهاء عملهم بإعداد تقارير عن مطار الغردقة الدولي وإجراءات التأمين والسلامة من وإلى المطار.

وأكد مصدر أمني، أن الوفد الروسي المكون من 8 أعضاء بوزارة الطيران والنقل الروسية وخبراء أمن؛ أنهوا عملهم بعد فحص كافة الاستعدادات بالمطار، مؤكدًا أن تقاريرهم إيجابية عن تجهيزات المطار، لافتًا إلى أنهم أشادوا بمعدل السلامة والتأمين للمطار.

من جهته، أكد الخبير السياحي عصام علي، أن مصر بعد سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015 تكلفت 60 مليون دولار، نتيجة قيامها بتطوير مطاراتها المختلفة، خاصة مطاري الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف الخبير السياحي لـ"الدستور"، أن زيارة خبراء الأمن الروس للغردقة وشرم الشيخ الأخيرة كانت مختلفة عن كل الزيارات الأمنية التفقدية السابقة، من ناحية التدقيق والاهتمام والملاحظات، مشيرًا إلى أن لجنة الخبراء الروسية هذة المرة أخذت في اعتباراها معدل السلامة والأمن بالمطار، وأن اللجنة ستقوم بعرض تقاريرها على الحكومة الروسية والرئيس بوتين تمهيدًا لقرار استئناف عودة الرحلات "الغردقة- موسكو" عبر رحلات الطيران الشارتر.

وأوضح الخبير السياحي أن السائح الروسي يأتي في مقدمة السائحين من ناحية القوة الشرائية داخل البازارات السياحية، كما أنه من أكثر الجنسيات الزائرة للغردقة وشرم الشيخ، والمهتمين بشراء رحلات القاهرة والاقصر ورحلات السفاري البحرية والجبلية.

وتوقع الخبير السياحي عودة رحلات الشارتر من روسيا إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ خلال ابريل القادم، تزامنًا مع أعياد الربيع، ومع تراجع أعداد الإصابات بكورونا داخل روسيا كما توقع زيادة الطلب على مصر منذ أن تعلن الحكومة الروسية انطلاق رحلات الشارتر.

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