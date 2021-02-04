734 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، أنه تم تسجيل 734 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس - أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 102 ألف و200 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة 115 حالة.وأشارت الإذاعة إلى أن ذلك يعد اليوم السابع على التوالي الذي تتراجع في حصيلة الإصابات اليومية عن ألف حالة.