وزير البترول: الصحراء الغربية لم تبح بكل أسرارها بعد

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاكتشافات التي تم تحقيقها مؤخرًا بالصحراء الغربية، تؤكد أن المنطقة لم تبح بعد بكل أسرارها ولا تزال تزخر بإمكانات واعدة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة تتمثل في تطبيق أحدث التكنولوجيات المتطورة المستخدمة عالميًا في عمليات البحث والاستكشاف، بهدف الوصول إلى مكامن الثروات لزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام.جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2021 - 2022.وشدد «الملا» على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في كافة العمليات البترولية، باعتبارها أحد أهم العوامل الأساسية للنجاح في صناعة البترول، مؤكدًا أنه من المهم الاستمرار في إعداد كوادر بشرية ماهرة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، من خلال برامج تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم، عن طريق من التدريب العملي وتنفيذ العمليات بشكل آمن بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، مشيرًا إلى تنفيذ برنامج مع أكاديمية شركة إينى لتخريج المتخصصين في مجال السلامة والحصول على درجات علمية (ماجستير ودكتوراة) في مجال السلامة.وأكد على أهمية مراجعة تكاليف التشغيل والذي ينصب على خفض تكلفة إنتاج البرميل وعلى أهمية زيادة كفاءة العمليات، في ضوء عدم استقرار سوق البترول العالمى ومستويات الأسعار.