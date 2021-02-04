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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تفتح باب الالتماسات على 1700 وظفية بالضرائب السبت

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:28 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فتح باب الالتماسات اعتبارًا من السبت ٦ فبراير إلى الجمعة ١٢ فبراير الحالى للمتقدمين للتعاقد على الـ١٧٠٠ وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، بمسابقة مصلحة الضرائب المصرية رقم ١ لسنة ۲۰۲۰، الذين تم إخطارهم بأنهم «غير مستوفين» وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: «eg.gov.mof.Jobs:https»؛ بما يضمن الدقة فى التأكد من إتاحة فرصة الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للتعاقد على هذه الوظائف لكل المستوفين للشروط المحددة؛ وذلك ترسيخًا للشفافية والنزاهة والموضوعية فى اختيار الكفاءات الشابة من أوائل خريجى كلية التجارة شعبة المحاسبة.

ووجَّه الوزير، بمراعاة أعلى درجات الدقة فى إجراءات المفاضلة بين المتقدمين للتعاقد على الـ١٧٠٠ وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر حيث تتولى لجنة محايدة فحص هذه الالتماسات؛ بما يُسهم فى ترشيح أفضل العناصر للعمل بمصلحة الضرائب؛ من أجل تعزيز الموارد البشرية على النحو الذى يتسق مع تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير فرص عمل لأوائل الخريجين؛ لتوظيف قدراتهم ومهاراتهم الذاتية والمعرفية، في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، والإسهام الفعَّال فى تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة في صنع القرار بأسلوب علمي؛ بما يضمن تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، وصون حقوق الخزانة العامة للدولة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم إعلان نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية، وتلقت وزارة المالية عدة التماسات من بعض المتقدمين الذين تم تصنيفهم «غير مستوفين»، وبالتالي غير مؤهلين لدخول الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للتعاقد للعمل بمصلحة الضرائب، وبالفحص تبين أن هناك مستندات غير مقروءة أو تالفة، ومن ثم لم تتمكن اللجنة المختصة بمصلحة الضرائب من مراجعتها، إضافة إلى أخطاء المتقدمين فى إدخال الرقم القومى الخاص بهم فى نماذج التقديم؛ مما أدى لاختلاف البيانات بطلب التقديم عن البيانات التى تم تحميلها على الموقع الإلكتروني، وقام عدد من المتقدمين بتحميل وجه واحد فقط من بطاقة الرقم القومى ومن ثم لم تتمكن اللجنة من التحقق من سريان بطاقة الرقم القومى فى تاريخ التقدم للإعلان كشرط من شروط التقدم لهذه الوظائف.

وأوضح البيان، أنه ينبغى على المتقدمين بهذه الالتماسات التحقق من استيفاء جميع شروط التقديم السابق الإعلان عنها بمسابقة مصلحة الضرائب رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، خاصة ما يتعلق بالمؤهل والتقدير والسن والمحافظة المتقدم إليها، والتأكد من تحميل المستندات بشكل ملائم يمكن استعادته وقراءته، وأن تكون صورة بطاقة الرقم القومى لوجهى البطاقة لإثبات محل السكن فى التاريخ المحدد بالإعلان.

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