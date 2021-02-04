12 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الهند

سجلت الهند 12 ألفا و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى عشرة ملايين و790 ألفا و183 حالة.وذكرت وزارة الصحة الهندية- حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 107 حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و703 حالات، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 155 ألفا و25 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى عشرة ملايين و480 ألفا و455 حالة.