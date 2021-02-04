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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الإسكندرية» تتيح 42 خدمة إلكترونية في 5 أحياء

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:17 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة بدء منظومة إتاحة عدد 42 خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية في 5 أحياء تضم شرق ووسط والجمرك والمنتزة أول، ومركز ومدينة برج العرب، من خلال "بوابة خدمات المحليات" ( https:lgs.gov.eg#home) تحت شعار أحصل على "خدماتك بلا معاناة".

وأكد المحافظ أن تلك المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل على كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

وأوضح الشريف أن المنظومة تعد نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها تتم بالإسكندرية لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، لافتًا أنها تتيح الخدمات الحكومية الخاصة بالأحياء والمدن والدواوين عن بعد وعبر شبكة الإنترنت، وتعمل علي توفير الجهد والوقت، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، كما أنها تعمل على تقليل تكلفة الخدمة من خلال توفير الذهاب إلى الحي أو الديوان أو المدينة، ويستطيع طالب الخدمة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات، كم يمكنه تتبع طلباتك من خلال البوابة خطوة بخطوة.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري تجهيز ومتابعة أداء المراكز التكنولوجية في الأحياء الأخري، تمهيدًا لبدء إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية بهم، وبذلك يصبح منظومة الخدمات الإلكترونية في جميع أحياء المحافظة.

وأضاف الشريف أنه تسهيلا على المواطنين لتوفير بطاقات الدفع المقدمة المستخدمة في المنظومة، قامت المحافظة بالتنسيق مع البنوك الحكومية لإصدار تلك البطاقات بالمجان للمواطنين، حيث تم توفير مندوب من البنوك الحكومية بالمراكز التكنولوجيا بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات الإلكترونية فيها لاستخراج تلك البطاقات للمواطنين، ونناشد المواطنين بسرعة الحصول علي البطاقات المميكنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية في إطلاق المنظومة بالإسكندرية.

وأوضحت أنه كانت هناك متابعة مستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات بها، والوقوف على كافة المشاكل للعمل على حلها قبل إطلاق "بوابة خدمات المحليات"، ذلك فضلا علي تدريب جميع العاملين بالإدارات المختصة بتلك الأحياء والتي تمت بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وتطرقت عازر إلى الوظائف التي تقدمها "بوابة خدمات المحليات" ومنها؛ متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة والاطلاع علي التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة وكذلك الاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الإيقافات، وسداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.

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