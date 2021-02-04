اختبار جديد لتحديد فعالية «مزيج لقاحات كورونا»

تبدأ اليوم الخميس عملية اختيار متطوعين في دراسة تهدف إلى حقنهم بمزيج من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، لمعرفة مدى فعالية هذا الخليط في التصدي لوباء "كوفيد- 19".ويمكن للمشاركين في الدراسة الحصول على جرعة أولى من لقاح "أسترازينيكا" ثم ثانية من لقاح "فايزر"، وهو نهج يُعرف باسم "التعزيز غير المتجانس"، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وستراقب التجربة، التي تشمل أكثر من 800 شخص فوق سن الخمسين، تأثير إعطاء جرعة أولى من لقاح "أسترازينيكا" للشخص، تتبعه بعد بضعة أسابيع جرعة ثانية من لقاح "فايزر" أو العكس.وستكون الفترة الفاصلة بين الجرعات إما 4 أو 12 أسبوعا، لاختبار ما إذا كان إعطاء وقت أطول من أجل الاستجابة المناعية يمكن أن يحسن النتيجة.ومن المنتظر أن تظهر النتائج الأولية للدراسة بحلول الصيف المقبل.