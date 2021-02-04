تقرير: ارتفاع البطالة بين الشباب في تركيا ينذر بالخطر

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مشكلة البطالة بين الشباب في تركيا تتافقم بشكل متزايد حتى وصلت إلى مستوى "مقلق"و"ينذر بالخطر"، لافتا إلى إنه إذا لم تتخذ الحكومة تدابير عاجلة لحلها، فإن البلاد تخاطر باضطرابات اجتماعية ونفسية خطيرة، مع تزايد شعور الشباب باليأس والاحباط وعدم الثقة بالنفس.وأوضح الموقع، في تقريره، أن أحدث الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي تظهر أن معدل البطالة في الفئة العمرية 15-24 قد وصل إلى ما يقرب من 25٪، بينما يبلغ المعدل الإجمالي 12.7٪، في حين إنه بحسب تقدير الخبراء والباحثين، فأن نسبة البطالة الفعلية بين الشباب تبلغ حوالي 40٪، مضيفا أن الإحصاءات الرسمية تستبعد الشباب الذين أصبحوا لا يبحثون عن وظائف بسبب شعورهم باليأس.وتابع، أنه وفقًا لـ"منصة الشباب العاطلين عن العمل" في تركيا، تعد بطالة الشباب هي الأعلى بين خريجي الجامعات حيث تبلغ 21٪ أي ما يقدر ب 961،000 شخصًا عاطل.ولفت "المونيتور"، إلى أن الحكومة التركية بحاجة إلى إعادة التفكير في مدى مواكبة شبابها للمهارات المهنية في القرن الحادي والعشرين بدلًا من إضفاء شعور زائف بضمان التوظيف في شكل شهادات من جامعات ذات أوراق اعتماد أكاديمية مشكوك فيها، وهو ما انتشر بشكل شائع في السنوات الأخيرة.وأضاف أنه بحسب دراسة استقصائية صدرت في 26 يناير الماضي، حول مدى رفاهية الشباب الأتراك، فأن 73٪ من الشباب يرون أن العثور على وظيفة في البلاد أمر صعب للغاية، بينما يرى 50٪ من الشباب المستطلع آرائهم أن فرص العمل أفضل في الخارج في حين يرغب الثلث الاخر في الهجرة إلى الخارج.ونقل "المونيتور" عن سيزاي هازير رئيس الموئل من أجل التنمية والحكم المحلي، قوله: "يجب على صانعي القرار في تركيا العمل على خلق المزيد من فرص العمل للشباب ووضع السياسات لتزويدهم بمهارات مهنية أفضل"، مضيفا أن هناك اتجاه متنامٍ للاغتراب عن التعليم، "حيث تظهر استطلاعاتنا أن 66٪ من المستجيبين غير راضين عن التعليم الذي تلقوه، ويشتكَون من فشلهم في العثور على وظيفة بعد التخرج من الجامعة".فيما قالت سيرين سيلفين كوركماز، المديرة العامة لمعهد اسطنبول للبحوث السياسية "إن أكبر مشكلة مع الشباب العاطل عن العمل هي أنهم يفقدون الأمل في المستقبل، ويشعرون بالفشل والتشاؤم بشأن العثور على وظائف تتناسب مع مزاياهم".وأضافت كوركماز أن الوباء لم يؤد إلا إلى تفاقم عزلة الشباب العاطل عن العمل، قائلا "لقد ازدادت شدة عدم اليقين وطول مدة البحث عن وظيفة، كما أن بعض الشباب أصبحوا أكثر فقرًا، وهو ما يتركهم تحت ضغط شديد".كما أوضح سيردار سايان، مدير مركز أبحاث السياسات الاجتماعية في جامعة TOBB للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، للموقع الأمريكي انه يتم ردع العديد من الشباب عن سوق العمل لأنهم عادة ما يُعرض عليهم الحد الأدنى للأجور البالغ 2825 ليرة تركية (395 دولارًا أمريكيًا)، وهو أقل بكثير من 3743 ليرة (523 دولارًا) التي تعتبرها نقابة عمالية تركية رائدة كخط الفقر لكل شخص.وتابع: "ستكون بطالة الشباب في تركيا أعلى من مستوى ما قبل الجائحة. يمكنني أن اقول باختصار إن الأوقات العصيبة تنتظرنا".