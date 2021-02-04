بعد إطلالتها بالأزرق الملكي.. أبرز أزياء كارول سماحة

نشرت المطربة كارول سماحة صورة لها مواخر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت سماحة بإطلالة شتوية أنيقة، ترتدي تيشرت باللون الأزرق الملكي مع قبعة على الرأس، وحرصت على الظهور بشكل بسيط بدون مكياج وتركت شعرها منسدلا.وتتميز الفنانة كارول سماحة بإطلالتها البسيطة دائما والتي تربط بين العصرية والكلاسيكية في معظمها.ونصحبكم مع مجموعة من أجمل إطلالات النجمة كارول سماحة.يذكر أن المطربة كارول سماحة طرحت ألبومها الجديد الذى يحمل "كريسماس كارول" عبر قناتها على موقع يوتيوب والذي يتضمن الألبوم 9 أغاني.