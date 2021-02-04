«الكرة» تُنهي حياة شاب بالأسلحة البيضاء في الغربية.. والأمن يُلاحق المتهمين

تكثف مباحث مركز المحلة، من جهودها لكشف المتهمين في واقعة قتل شاب بقرية ألابشيط، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء؛ بسبب لعب كرة القدم.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بوصول شاب يدعي «ا.ا.م»، 24سنة، إلى مستشفى المحلة العام مصاب بطعنات ووفاته متأثرًا بجراحه.وكشفت تحريات المقدم محمد عيسوي، رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى، أن الشاب المتوفي لقي مصرعه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع آخرين بقرية ألابشيط التابعة للمركز؛ بسبب لعب كرة القدم، وجارٍ تحديد هوية المتهمين المتورطين وضبطهم.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة، وأمرت بسرعة ضبط المتهمين وتولت التحقيق.