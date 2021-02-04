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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش «الرمز والصورة عند أعلام الصوفية»

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:02 ص
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "الرمز والصورة عند أعلام الصوفية" أوضح خلالها حسانين خاطر، أهمية دراسة نسق الكتابة الصوفية وما تحتويه من دلالات وإشارات، ثم تحدث محمود عبدالله، عن بعض الإصطلاحات الصوفية وسبل تفكيكها لدراسة الرمز والصورة في الأدب الصوفي كإبن الفارض والحاج وابن عربي، بينما تحدث هيثم عواد عن الإشكاليات التي واجهت النص الصوفي وما واجهه من إتهامات لم تتعامل معه بوصفه عملا إبداعيا، أعقب ذلك الإستماع إلي إبداعات المواهب من الشباب الحضور وتم تناول أعمالهم بالنقد والتوجيه، بجانب تنفيذ ورشة رسم إبداعي بقسم الفنون التشكيلية بالموقع.

وعقد نادي الأدب بقصر ثقافة بنها، أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد علي عزب، بحضور شعراء وضيوف النادي، بدأت بقصيدة "وطن على ورق" لرشا الخطيب، ثم قصيدة "على لساني" لناصر محمود، وقصيدة "100 عنوان" لإسلام حسن وقصيدة "أقدم مخلوق على وجه الأرض" لمحمد على عزب، وختاما قصيدة "كل شيء يشبهني" لمحمد عكاشة، إلى جانب إقامة معرض كتب لمؤلفات الأديب الراحل جمال شاكر تضمن مجموعة من العناوين ومنها "وداعا للأرض، وبيت التاريخ، وأتريب الحضارة، وصندوق الدنيا، ودرس فى الفن، والدرويش، وعلى باب الجنة، والوثن، وديوان زجل وشعر العامية شمعة وفانوس".

نظم بيت ثقافة قها حلقة بحثية بعنوان "كيفية مواجهة تأثير فيروس كورونا على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للعمالة المصرية" شارك فيها كل من د. أحمد صلاح خبير تنمية بشرية، ومحمود محمد عبد الفتاح، وذلك بالتعاون مع شركة قها للأغذية المحفوظة، تم خلالها الحديث عن كافة الإجراءات والسياسات التى إتخذتها الدولة أثناء الأزمة، وكذلك المبادرات ودور النقابات العمالية أثناء مواجهة الأزمة، ومنها بدء تخفيض العمالة فى جميع قطاعات الدولة، ومساعدة الأفراد مع بعضهم البعض فى عملية التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة، كما أشاروا إلى دور الثقافة فى نشر الوعي والحفاظ على الافراد.

وقدمت فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، عرض فني بحي الأسمرات، استهل بفقرة المزمار البلدي للريس أبوجاسر، ثم اغنية "الليلة حلوة" لعادل العماوي، كما قدم كل من الريس جمال حفني والريس زكريا اغنية "بايعين" واختتم العرض باغنية "هنسبكم في رعاية الله".

وفي إطار النشاط "أونلاين"، أعد بيت ثقافة القلج ورشة حكي لقصة "الأميرة النائمة" بصوت دعاء حسن، كما نفذ بيت ثقافة الخانكة ورشة حكي لقصة "حقيبة كبيرة من الهموم" بصوت نورا أحمد، بينما قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر محاضرة حول "إعدادت الماوس للمبتدئين"، بجانب ذلك نظم بيت ثقافة شبرا شهاب ومكتبة كفر طحلة ورشة رسم حر للأطفال، بالإضافة إلى ذلك قدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها عرض فني.

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